Yürekleri ısıtan olay! Kıyıya vuran yunusu kurtardı

Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu sahiline vuran yunusu gören vatandaşlar yardıma koştu. Kapısuyu köyünde yaşayan Hüseyin Fırtına can çekişen yunusu kuyruğundan tutarak, derin suya sürükledi.

DHA'nın haberine göre, yunus açık denize yüzerek gözden kayboldu. O cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.