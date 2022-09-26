BEN ŞARKIMI SÖYLERKEN SÖZLERİ
İçimde bir ateş yanıyor
Bedenim dar gelir oldu
Ateşime ister körüklerle gel
İster suyla
İstediğin kadar konuş benimle
İstediğin kadar yalan söyle
Beni ben yapan içimdeki sesleri
Susturamazsın
İçine girdiğin küçük kaygan deliği
Yeni ve büyük bir dünya mı sandın
İstersen bir aynayla yardım edeyim
Ama umursamazsın
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boş ver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun?
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp bunu da yok sayarsın
Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın
Bir yanım seni hâlâ düşünüyor
Bir yanım sana fena kızgın
Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları
Unutturamazsın
Sakın nefret ettiğimi düşünme
Bende böyle duygular barındıramazsın
Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da
Baştan yazamazsın
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boşver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp bunu da yok sayarsın
Kimbilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın
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