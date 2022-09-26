İHANETİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

Çiftin ilişkisi sorunsuzca ilerlerken, Şebnem Ferah televizyondan sevgilisinin Ebru Gündeş ile beraber olduğunu öğrendi. Ferah aynı anda iki şok yaşamıştı; hem bir arkadaşıyla aldatılıyor hem de bunu bir televizyon programından öğreniyordu. Bu olayların ardından Ebru Gündeş’in "Ahdım Olsun" albümü Universal Müzik tarafından piyasaya sürüldü.