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Yüreklere kazınan bir ihanet öyküsü! Aynı adama aşık iki kadın ve sonu hüzünlü biten bir aşk hikâyesi

Şebnem Ferah; müzik yapım şirketi genel direktörü Süha Yavuz ile beraberken Yavuz ve Ebru Gündeş'in ilişkisini televizyondan öğrendi. Üç kişinin arasında geçen aşk hikâyesi, Ferah'ın "Ben Şarkımı Söylerken" isimli parçasını yazmasıyla bitti.

26.09.2022 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • ŞEBNEM FERAH ARKA ARKAYA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞADI

    Güçlü sesiyle tanıdığımız Şebnem Ferah, mazisinde birçok kayıp barındırıyor aslında. 24 yaşındayken ilk albümünü çıkaran Ferah, bu albümde yer alan "Deli Kızım Uyan" şarkısını, o esnada komada olan ablasına yazmıştı. Albümden iki sene sonra ablasını kaybeden şarkıcı, ikinci albümünden sonra da Yalova depreminde babasını kaybetti. 

  • EBRU GÜNDEŞ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    O sıralarda 25 yaşında genç bir şarkıcı olan Ebru Gündeş, 1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün stüdyodaki tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. Sahnelere birkaç ay ara verdikten sonra Gündeş yine eski günlerine döndü.

    Fotoğraf: Ebru Gündeş, geçirdiği beyin kanaması sonrasında hastaneden taburcu oluyor, 1999.

  • HER ŞEY YAPIM ŞİRKETİNDE BAŞLIYOR

    Bu iki ismin çakıştığı yer ise Universal Müzik. Bu yapım şirketinde arkadaş olan Şebnem Ferah ve Ebru Gündeş, 1996 yılından 2003 yılına kadar aynı yapım şirketiyle kariyerine devam etti. 

  • FERAH, YENİDEN HAYATA TUTUNUYORDU

    Bu sırada Şebnem Ferah, Universal Müzik'in Genel Direktörü Süha Yavuz ile yakınlaştı ve ikili yeni bir ilişkiye başladı. Şarkıcı geçirdiği zor günlerden sonra ilk kez hayata tutunuyordu. 2001 yılında çıkardığı Perdeler isimli albümünde ”Günaydın Sevgilim” şarkısını Yavuz'a yazmıştı.

  • İHANETİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİ

    Çiftin ilişkisi sorunsuzca ilerlerken, Şebnem Ferah televizyondan sevgilisinin Ebru Gündeş ile beraber olduğunu öğrendi. Ferah aynı anda iki şok yaşamıştı; hem bir arkadaşıyla aldatılıyor hem de bunu bir televizyon programından öğreniyordu. Bu olayların ardından Ebru Gündeş’in "Ahdım Olsun" albümü Universal Müzik tarafından piyasaya sürüldü.

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