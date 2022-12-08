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Yürek yakan olay! Kepçe ile 250 metre yuvarlandı!

Muğla'nın Ula ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında yaklaşık 250 metre yükseklikten yuvarlanan kepçenin operatörü 29 yaşındaki Hilmi Turan hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 08.12.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yürek yakan olay! Kepçe ile 250 metre yuvarlandı!
Yürek yakan olay! Kepçe ile 250 metre yuvarlandı!
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DHA

Muğla'nın Ula ilçesinin Yeşilova Mahallesi'ndeki taş ocağında, saat 11.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.

TOPRAK BİR ANDA KAYDI

DHA'da yer alan habere göre kepçe operatörü Hilmi Turan (29), taş ocağında çalışırken kullandığı kepçenin üzerinde bulunduğu toprak kaydı.

KEPÇE 250 METRE YUVARLANDI

Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 SAAT SONRA CANSIZ BULUNDU

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Turan´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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