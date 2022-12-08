Yürek yakan olay! Kepçe ile 250 metre yuvarlandı!

Kepçe, yaklaşık 250 metre yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kepçenin altından Hilmi Turan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Turan´ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.