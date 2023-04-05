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Yürek yakan kaza! Karı koca çift araçla gölete düştü!

Samsun'da yürekleri yakan bir kaza yaşandı. Gölete düşen hafif ticari araçtaki emekli imam Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut hayatını kaybetti. Çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken araç, çekici yardımıyla göletten çıkarıldı

Giriş: 05.04.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
Samsun'da yürek yakan kaza! Karı koca çift araçla gölete düştü!
Yürek yakan kaza! Karı koca çift araçla gölete düştü!
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AA

Samsun'da emekli imam Yusuf Bulut'un kullandığı hafif ticari aracın, Atakum ilçesi Karakavuk göletine düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

SUALTI ARAMA KURTARMA TİMİ SEVK EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BULUNDULAR

Ekiplerce göletin 10 metre açığında ve 12 metre derinliğindeki araçta yer alan Yusuf Bulut ile kıyıda bulunan eşi Şahsenem Bulut'un öldüğü anlaşıldı.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Göletten çıkarılan çiftin cesetleri otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Araç, çekici yardımıyla göletten çıkarıldı. Bulut çiftinin yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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