Yürek yakan kaza! Karı koca çift araçla gölete düştü!

AA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göletin 10 metre açığında ve 12 metre derinliğindeki araçta yer alan Yusuf Bulut ile kıyıda bulunan eşi Şahsenem Bulut'un öldüğü anlaşıldı.