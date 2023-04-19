Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan sürücünün eşi ve oğlunun ise öldüğü belirlendi. Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.