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Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 19.04.2023 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale'de yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi! - Son dakika haberleri
Yürek yakan kaza! Anne ile oğlu can verdi!
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AA

Çanakkale'de, İstanbul istikametinden gelen Mustafa Öztürk idaresindeki otomobil, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda gişelerden ayrılıp Gelibolu yönüne devam ederken kontrolden çıktı.

YÖN LEVHASININ DİREĞİNE ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre Kavakköy beldesi mevkiinde yolun ikiye ayrıldığı noktadaki yön levhasının direğine çarpan araç, hurdaya döndü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü Öztürk, Gelibolu ve Kavakköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan sürücünün eşi ve oğlunun ise öldüğü belirlendi. Anne ile çocuğunun cansız bedenleri, sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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