Yürek yakan haber! Hasan 2 yaşındaydı...
Muş'un Varto ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Hasan Ali Sever hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Muş'ta alınan bilgilere göre olay, dün saat 18.00 sıralarında, Varto ilçesinin Kültür Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi.
4. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ
İHA'da yer alan habere göre havaların sıcak olması nedeniyle açık bırakılan balkon camlarına asılan Hasan Ali Sever (2) isimli çocuk, dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Ali Sever, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.