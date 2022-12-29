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Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen kentsel dönüşüm projesi başladı

Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yapılacak 341 konut ve 28 iş yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 20 yıldır süren kentsel dönüşüm sürecinin çözüme kavuştuğunu belirtti

Giriş: 29.12.2022 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen dönüşüm başladı
AA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar başladı.

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 341 konut ve 28 iş yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Y&uuml;reğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir (soldan &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;).
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir (soldan üçüncü).

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, konutların yapılacağı Sinanpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

"20 YILDIR SÜREN SÜREÇ ÇÖZÜME KAVUŞTU"

Mahalle sakinlerine projeyle ilgili bilgi veren Kocaispir, 20 yıldır süren kentsel dönüşüm sürecinin çözüme kavuştuğunu belirtti.

Kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Kocaispir, kısa süre içerisinde bölgede modern binaların yükseleceğini kaydetti.

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