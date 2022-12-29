Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen kentsel dönüşüm projesi başladı
Adana'nın Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, TOKİ tarafından yapılacak 341 konut ve 28 iş yeri için hafriyat çalışmalarına başlandı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 20 yıldır süren kentsel dönüşüm sürecinin çözüme kavuştuğunu belirtti
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Yüreğir ilçesinde 20 yıldır beklenen dönüşüm başladı/yuregir-ilcesinde-kentsel-donusum-calismalari-basladi-3551772
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