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        Haberler Gündem Güncel Yüreğir'de 50 yıllık imar sorunu çözüldü | Son dakika haberleri

        Yüreğir'in Köprülü Mahallesi'nin 50 yıllık imar sorunu çözüldü

        Adana'nın Yüreğir ilçesinin Köprülü Mahallesi'nin 50 yıllık imar sorunu çözüme kavuştu. Başkan Ali Demirçalı, "Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:38
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        Yüreğir'de 50 yıllık imar sorunu çözüldü
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        Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, hafta sonu Köprülü Mahallesi'nde mahalleli ile buluştu. Önce esnafı ziyaret eden Başkan Demirçalı, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Demirçalı, mahallenin 50 yıllık imar sorununu çözdüklerini söyledi.

        Süreç hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Başkan Demirçalı, "Yüreğir'imizin kangren olmuş sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Köprülü Mahallemizin 50 yıllık imar sorununu çözdük. Dönüşüm bekleyen mahalle sakinlerimize müjdeyi vermek istiyorum. Biz çalışmalarımızı tamamladık ve bugün itibarıyla 620 hak sahibinin tapuları tescillendi. Artık yerinde dönüşüm için hiçbir sorun kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Mahalle sakinleri ise yıllardır bekledikleri bu çözüm için Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

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