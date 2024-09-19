Yüreğir Belediyesi'nden ücretsiz LGS kursu

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Adana'nın Yüreğir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrencilere 5 kültürevinde ücretsiz kurs vermeye başladı.

Doğankent Kültürevi, Çetin Topçuoğlu Kültürevi, Mevlana Kültürevi, Yunus Emre Kültürevi ve Fatih Terim Kültürevi'nde başlayan Lise Giriş Sınavı (LGS) Hazırlık Kursu'na katılan öğrencilere profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sağlanıyor.

Fatih Terim Kültürevi'ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kursa katılan öğrencilerle buluştu.

Gençlere iyi bir lise yolunda başarılar dileyen Başkan Demirçalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Her alanda her türlü destekle daima yanlarında olacağız. Yüreğir Belediyesi olarak 5 kültürevimizde öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Şu anda 350 öğrencimiz kurslarımızdan yararlanıyor. Çok yakında bu sayı binlere ulaşacak. Ben şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları hep açık olsun" dedi.