Yurdun büyük bölümü yağışlı!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların Ege Bölgesi'nde kuvvetli olacağı öngörülürken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedildi.
Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA