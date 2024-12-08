Yurdun büyük bölümü yağışlı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı kaydedildi.

Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul Yağmurlu 16° Ankara Parçalı Bulutlu 12° İzmir Yağmurlu 17° Antalya Yağmurlu 15° Trabzon Parçalı bulutlu 18° Bursa Parçalı Bulutlu 14° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Parçalı bulutlu 12° Gaziantep Güneşli 12° Ağrı Kısmen Güneşli 4°

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis de bekleniyor.