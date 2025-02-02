Yurdun büyük bölümü güneşli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1

Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bulutlu 13° Ankara Parçalı bulutlu 12° İzmir Kısmen Güneşli 18° Antalya Güneşli 18° Trabzon Parçalı bulutlu 12° Bursa Kısmen Güneşli 12° Adana Güneşli 20° Diyarbakır Güneşli 14° Gaziantep Güneşli 16° Ağrı Kısmen Güneşli -1°

SİS UYARISI VERİLDİ

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde de Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekildi. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde de buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Fotoğraf: AA