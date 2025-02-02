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        Haberler Gündem Hava Durumu Yurdun büyük bölümü güneşli | Son dakika haberleri

        Yurdun büyük bölümü güneşli

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ise sisin etkisini sürdüreceği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 02.02.2025 - 09:15
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        Yurdun büyük bölümü güneşli
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Bulutlu 13°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -1°

        SİS UYARISI VERİLDİ

        Öte yandan sabah ve gece saatlerinde de Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekildi. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde de buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

        Fotoğraf: AA

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