Yurdun büyük bölümü güneşli
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu olacağı kaydedildi. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ise sisin etkisini sürdüreceği belirtildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Ordu ve Giresun kıyılarının hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında da önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
SİS UYARISI VERİLDİ
Öte yandan sabah ve gece saatlerinde de Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekildi. Yurdun iç ve doğu bölgelerinde de buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.
Fotoğraf: AA