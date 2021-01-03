Batıdan yağışlı hava geliyor

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.