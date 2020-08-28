DHA

Meksika’nın güneybatısındaki okyanusta yaşayan yunus balıklarının hareketleri denizaltı bilimcilerini şaşırttı.

DHA'nın haberine göre denizaltı araştırmacıları nadir rastlanan bir olaya tanıklık ettiklerini ifade etti. Drone ile görüntülenen o anlarda yunus balıklarının sosyalleştiği ve birbirine balık ikramında bulunduğu görüldü.

"GÖRDÜKLERİMİZ BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Türünün kaba dişli olduğu ifade edilen yunusların, zamanlarının yüzde 80'ini okyanusun derinliklerinde geçirdikleri gerekçesiyle denizaltı araştırmacılarının yunusların davranışlarının incelemekte zorluk çektiği ifade edildi.

Araştırmacılardan Eric Angel Ramos, “Yiyecek paylaşımı yakın arkadaşlarda gözlemlenen bir davranıştır. Bunu orka balinalarında çok görürüz ama onlar aşırı sosyal hayvanlardır. Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı” dedi.