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Rizeli balıkçı çift yunusları elleriyle besliyor

Rize’nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Uğur ve Gamze Terzi çiftinin yunus balıklarıyla dostluğu dikkat çekiyor. Çift her denize açıldıklarında yanlarına gelen yunusları tuttukları balıklarla elleriyle besliyor

Giriş: 07.04.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Yunusları elleriyle besliyorlar
Rizeli balıkçı çift yunusları elleriyle besliyor
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İHA

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Uğur ve Gamze Terzi çifti her gün balık yakalamak için denize açılıyor.

İHA'nın haberine göre yine denize açıldıkları bir gün teknelerinin etrafında dolaşan yunus balıklarını gören çift yakaladıkları balıkların bir kısmını peşlerini bırakmayan yunuslara ikram etti.

Terzi çiftiyle arkadaş olan yunus balıkları, çifti denizde gördükleri anda yanlarına yaklaşarak kendilerine ikram edilen balıklarla karınlarını doyuruyor.

Her balığa çıktıklarında yanlarına yaklaşan yunuslara yakaladıkları balıklarından ikram eden çift o anları ise cep telefonuyla kayıt altına alıyor.

Çiftin yunusları elleriyle beslediği o anlar ise görenleri tebessüm ettiriyor.

Yunus balıklarının artık kendilerini tanıdığı için ellerinden bile balık aldığının belirten Gamze Terzi “Her gün eşimle birlikte sabah kalkıp balığa çıkıyoruz. Yunuslar bizimle oyun oynamak istiyor. Yanımıza geliyorlar, biz de onlara balık veriyoruz. Yunuslar artık sürekli yem verdiğimiz için bizi tanıdı. Artık elimizden bile balık alıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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