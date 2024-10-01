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        Manis'nın Yunusemre ilçesinde "Alzheimer Merkezi" kuruluyor

        Manisa'nın Yunusemre Belediyesi, "Alzheimer" hastaları için merkez kuruyor. Alzheimer Derneği ile işbirliği ile açılacak merkezin bir ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:37
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        Yunusemre'ye "Alzheimer Merkezi"
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        Manisa'nın Yunusemre Belediyesi, "Alzheimer" hastalarına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.

        Belediye Başkanı Semih Balaban'ın seçim vaatleri arasında da yer alan Alzheimer Merkezi kısa süre içerisinde hizmete açılıcak. Proje için yoğun mesai harcanırken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve yönetimini ağırladı. Ziyarette Başkan Semih Balaban'a başkan yardımcıları ve ilgili müdürlük yetkilileri eşlik etti.

        Dernek ile iş birliği yapılarak açılacak merkezde Alzheimer hastalarına yardımcı olunacağını kaydeden Başkan Balaban, "Alzheimer hastalığı ileri yaşlarda karşımıza çıkan zor bir hastalık. Ama toplum olarak bunun farkına varamadık. Seçimlerden önce söz vermiştik. Manisa'ya küçük çaplı da olsa bir merkez kazandıracağız. Dernek yönetimiyle yaptığımız istişareler sonucunda merkezimizi en geç bir ay içerisinde açacağız. Burası aynı zamanda Alzheimer Derneği'nin de temsilciliği olacak. Burada bir hemşire, bir sekreter bir de temizlik görevlisi görevlendirerek hastalarımıza bu toplumsal hizmeti vereceğiz. Bundan sonra da derneğimizle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Başkan Balaban'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ise "Sivil toplum örgütleri çok önemli. Derneğimizde bu anlamda ön sıralarda yer alıyor. Derneğimiz Türkiye genelinde de oldukça iyi örgütlenmiş durumda. Elimizden geldiğince topluma hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Sivil toplum örgütlerinin başta yerel yönetimler olmak üzere ve diğer etmenlerle iş birliği yapması çok önemli. Bu bir ekip işi. Duyarlılığından dolayı sayın başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ediyoruz. Çok hızlı mesafe kat ettik. En kısa sürede çok güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

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        #yerel haberler
        #manisa belediyesi
        #Yunusemre Belediyesi
        #alzheimer merkezi
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