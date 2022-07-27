Trabzonspor, Yunus Mallı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncuya 7 milyon TL'lik fesih tazminatının 10 taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

Bordo-mavililere 2020-21 sezonunda transfer olan 30 yaşındaki futbolcu toplamda 23 maçta forma giyerken gol katkısı sağlayamadı.