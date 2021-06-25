Beste yarışması düzenleniyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması' düzenlenecek. Yarışmaya son başvuru 30 Eylül 2021

HABERTURK.COM

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı olması sebebiyle 2021 yılı UNESCO tarafından 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak anma yıl dönümleri arasına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin anılması ve layığıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak;

Yunus Emre'nin asırlar ötesinden günümüze ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirilmesine olanak sağlamak;

Müzik kültürü açısından repertuvarda sınırlama olmaksızın her tarz, tür ve biçimde (formda) yeni ve nitelikli eserler kazandırmak;

"Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak anılması kararlaştırılan 2021'de, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla ‘‘Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması'' düzenlenecektir.