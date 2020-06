Yunus Emre Enstitüsü, Asya'daki Türkçe sevdalılarıyla internet üzerinden buluşuyor - KUALA LUMPUR

AA

Malezya'da 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından ötürü YEE'nin Kuala Lumpur merkezinde bir süredir toplu dersler yapılamazken, Türkçe kursu öğrencileri yılın ilk dönem derslerini internet üzerinden sonlandırdı.Salgın döneminde Malezya'da toplu etkinliklere ara verilmesi, YEE'nin Türkçe sevdalılarıyla buluşmasına engel olmadı.Bu yılki Türkçe kurslarını internet üzerinden yapmak durumunda kalan Kuala Lumpur YEE, mekan sınırlamasının ortadan kalkmasını fırsat bilerek Malezya'daki Türkçe öğrencilerinin yanı sıra Endonezya, Tayland, Singapur ve Brunei'de Türkçe öğrenmek isteyenlere de ders vermeye başladı.- "2 günde 3 bin başvuru aldık"AA muhabirine konuşan YEE Genel Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, yeni dönem kursları için Güneydoğu Asya ülkelerinden başvuruların kabul edildiği duyurusunun yapılmasından sonra kurslara çok yoğun taleplerin geldiğini belirterek, "Yaklaşık 400 milyon nüfusa sahip bir coğrafyadan sadece 2 günde 3 bin başvuru aldık. Malezya’nın haricinde Endonezya, Tayland, Brunei ve Singapur’dan seçilen çok sayıda öğrenciyle kurslara başladık." şeklinde konuştu.Ateş, "Türkçe kurslarına katılanlar arasında öğrencilerden akademisyenlere, diplomatlardan sağlık çalışanlarına kadar her yaş ve meslek grubundan insan var." diyerek Güneydoğu Asya'daki Türkçe sevdalılarının çeşitliliğine dikkati çekti.Çevrim içi derslerin, enstitüye geniş bir coğrafyadan öğrenci kabul etme fırsatı sağladığını vurgulayan Ateş, "Merkezimizin olmadığı yerlere de ulaşmış olmak gerçekten mutluluk verici. Türkçeye olan ilgi her geçen gün artıyor diyebiliriz. Türkçe öğrenmek isteyenlere ne salgın ne de sınırlar engel değil." ifadelerini kullandı.- "Türkiye ile dost insan sayısını arttırmak için çalışıyoruz"Ateş, YEE'nin salgın sürecinde faaliyetlerinin Türkçe dersleriyle sınırlı kalmadığını kaydetti ve şöyle konuştu:"Farklı ülkelerden öğrencileri konuşma kulüplerinde buluşturduk, hem Türkçelerini pekiştirmeleri hem de farklı kültürlerle hemhal olmalarını istedik. Türkiye ile dost insan sayısını daha da arttırmak için çalışıyoruz. Tabii bu kadar geniş bir alana yayılmış Türkçe eğitimi için de alanında yetiştirdiğimiz ciddi bir insan kaynağı var. Enstitünün ve dolayısıyla Türkiye’nin en büyük kazancı bu insan kaynağıdır."Dünya üzerinde herkesin internet ortamında Türkçe öğrenme imkanı bulması için bu süreçte YouTube'u aktif olarak kullandıklarını aktaran Ateş, "Yedi İklim Türkçe setleri temel alınarak uzmanlarımız tarafından hazırlanan video derslerimizi de Youtube kanalımız üzerinden her gün paylaşıyoruz. Farklı seviyelere hitap edecek şekilde hazırlanan bu eğitimi de, şimdiye kadar 100 binin üzerinde kişiyle ücretsiz olarak buluşturduk." ifadelerini kullandı.- Öğrenciler kısa sürede uyum sağladıYEE okutmanlarından Ahmet Bahadır Şahin ise bu süreçte kısa süreli bir uyum sorunu yaşadıklarını aktardı ve "Öğrencilerimiz ilk haftalarda bize eğitimin ne zaman YEE binasında devam edeceğini soruyordu fakat kısa zamanda bu uyum sürecini atlatarak internet üzerinden Türkçe öğrenmeye alıştılar." dedi.Malezya dışındaki Güneydoğu Asya ülkelerinden çok sayıda talep almaktan da memnun olduklarını belirten Şahin, "Türkçe öğretimini daha geniş bir coğrafyaya yaydığımız için çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.