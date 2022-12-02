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Yunus Akgün'ün menajerinden önemli açıklama!

Galatasaray'da forma şansını kaybeden ve son günlerde sıkça gündeme gelen Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı

Giriş: 02.12.2022 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'da sezon başında 11'de oynayan, ardından formasını Rashica'ya kaptıran Yunus Akgün için kulüp ve menajeri arasında görüşmeler sürüyor. 

  • Yunus'un geleceğinin ne olacağı merak edilirken, menajerinden bir açıklama geldi.

  • Yunus'un menajeri Necdet Ergezen sözleşme görüşmeleri hakkında, ''Galatasaray ile yaptığımız sözleşme görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor. Sözleşmenin detay belirleme kısmına geçtik. Kısa süre içinde iş olumlu yönde nihayete kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

  • ''BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK''

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadrolarında bulunan oyunculardan en iyi verimi almak istediklerini vurgulayarak, "Yunus ve Kerem'in sözleşmelerinin iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi ve fiziksel anlamda burada mutlu etmeye çalışıyoruz. Bütün oyuncularımızı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

  • Yunus Akgün'ün kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu anlatan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Takımın oturma sürecinde gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. Yunus ligin başında çok daha etkiliydi. Galatasaraylılar için çok önemli. Galatasaray'a hizmet etmek için elinden geleni yapıyor. Yunus ile ilgili çok haber çıkıyor ama bizim için çok değerli. Hazırlık maçları onun için de çok iyi olacak. Yunus'u tekrar kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Ondan beklentimiz çok yüksek."

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