Yunus Akgün'ün golü, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın en iyi golüne aday gösterildi

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Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisine aday gösterildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunus Akgün’ün muhteşem bir vuruşla Letonya’ya attığı gol, UEFA tarafından haftanın en iyileri arasında gösterildi. Sen de Yunus’a destek olmak için tıkla! Oylama yarın saat 16.00’da son eriyor. Elini çabuk tut" denildi.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada Yunus'un dışında İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic de yer aldı.