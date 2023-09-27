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        Haberler Spor Futbol İngiltere Yunus Akgün'ün asisti, Leicester City'ye Liverpool deplasmanında yetmedi - Futbol Haberleri

        Yunus Akgün'ün asisti, Leicester City'ye Liverpool deplasmanında yetmedi

        Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur mücadelesinde Leicester City'yi 3-1 mağlup ederken konuk ekibin tek golünü, milli futbolcu Yunus Akgün hazırladı. Liverpool'a turu getiren golleri ise Gakpo, Szoboszlai ve Jota'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 23:58 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:58
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        Yunus'un asisti Leicester'a yetmedi
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        İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City'yi konuk oldu. Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi. Leicester City'nin tek golü 3. dakikada Kasey McAteer'den geldi. Bu golde asisti milli futbolcu Yunus Akgün yaptı.

        Leicester City'de Yunus Akgün, 65. dakikada oyundan çıktı.

        Bu sonucun ardından Liverpool, Lig Kupası'nda tur atladı. Leicester City turnuvaya veda etti.

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