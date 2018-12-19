Şuana kadar Galatasaray formasıyla Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere 9 resmi mücadelede forma giyen Yunus Akgün, Keçiörengücü karşısında ilk maçta da forma giymişti. Sarı-kırmızılı taraftarın merakla beklediği Yunus, gösterdiği etkileyici performans ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

18 yaşındaki yıldız deplasmanda oynanan Keçiörengücü maçında ilk 11 başlamıştı. Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçta Galatasaray’ın gollerinde Atalay Babacan ile Martin Linnes’e pasları veren genç oyuncunun 60’taki şutu ise yan direkten çıkmıştı.

Yunus dün akşam ise golle buluştu. Dakikalar 65’i gösterdiğinde Selçuk İnan’ın kullandığı frikikte barajdaki Süleyman Olgun’dan seken topu kale sahası önünde tamamlayan genç Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Yunus maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bu şanlı formayla ilk golümü atmak nasip oldu. O an çok mutlu oldum, ne yapacağımı bilemedim. bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ederim” dedi.