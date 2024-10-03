Yunus Akgün: Kimse merak etmesin
Galatasaray'ın 2. golünü kaydeden Yunus Akgün, 2-2 berabere biten Rigas Skola karşılaşmasını değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola'yla 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KİMSE MERAK ETMESİN"
Milli futbolcunun sözleri şu şekilde:
"Üzgünüz. 2-0'ı bulduktan sonra son 42'te 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz."