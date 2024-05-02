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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yunus Akgün için flaş iddia! - Galatasaray Haberleri

        Yunus Akgün için flaş iddia!

        Leicester City'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Yunus Akgün'ün İngiliz ekibindeki geleceği şekilleniyor. İngiliz basını, 23 yaşındaki milli futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:10
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        • 1

          Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'ye kiraladığı Yunus Akgün için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

        • 2

          Leicestershire Live'ın haberine göre; Yunus Akgün bu hafta sonu Leicester City'ye veda edebilecek 12 futbolcu arasında yer alıyor.

        • 3

          Kiralık olarak takımda yer alan milli futbolcunum bonservisini alma konusunda için Leicester'ın karar aşamasında olduğu belirtildi.

        • 4

          TEKNİK DİREKTÖRÜ MEMNUN

          Leicester Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın Yunus'u beğendiği vurgulanırken, Türk futbolcunun sezon başında görev yaptığı kanat mevkisinden orta saha oyuncusuna dönüştürüldüğü ifade edildi.

        • 5

          Sezon başında lige alışmakta zorluk çektiği belirtilen 23 yaşındaki futbolcu hakkında, "Mali durumu sıkıntılıysa Leicester City'nin yapmak isteyeceği bir anlaşma olmayabilir" ifadelerine yer verildi.

        • 6

          İngiltere Championship'te sezonu lider tamamlayarak Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leicester, sezonun son maçında 4 Mayıs Cumartesi günü Blackburn Rovers'ı konuk edecek.

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