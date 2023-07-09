Yunus Akgün: Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama...
Galatasaray'ın Avusturya kampında gerçekleştireceği ilk antrenman öncesinde Yunus Akgün basın mensuplarına yapacağı açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın genç oyuncularından Yunus Akgün, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Geçen sezonun şampiyonluğunun en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Yunus bu sezon daha farklı bir performans sergileyeceğini söylerken, "Geçen sene çok büyük beklenti vardı benden. Elimden geleni yapıyorum ama benim başarımdan çok takımın başarısı önemli. Ben Galatasaray'ın altyapısından yetiştim ve şampiyonluk benim en büyük hayalimdi. İnşallah çok daha farklı bir Yunus izleteceğim bu sezon." ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ OLAN ORALARDA KALMASI"
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için de konuşan Yunus milli futbolcu için şu sözleri söyledi:
"Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ile hepimiz gurur duyduk. Arda'yı hepimiz beğeniyoruz ama önemli olan oralarda kalıp bizi daha da gururlandırması. Onun için hayırlısını diliyorum."
"HAYALİNİ KURDUĞUM BİR ŞEYDİ"
Aynı zamanda Galatasaray'ın ilk hazırlık maçında Hull City'e karşı sahaya kaptan olarak çıkan Yunus, "Hull City maçına kaptan olarak çıktım. Hayalini kurduğum bir şeydi. Hocama teşekkür ederim. Gelecek sezonun kampı da çok güzel başladı. Kampı en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Lig ön elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." sözlerini söyledi.