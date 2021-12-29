Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Akdeniz ekibini galibiyete taşıyan isim ise Yunus Akgün oldu. Genç yıldız son 4 resmi maçta 8 gole doğrudan katkı!

Alanyaspor maçında iki asist yapan Yunus, bonservisinin bulunduğu Galatasaray ağlarını ise iki kez sarstı ve gündeme oturdu. Göztepe maçında da Balotelli'nin şık golünde pası veren isim olan genç yıldız, Ankaraspor maçında üç golün hazırlayıcısı oldu!