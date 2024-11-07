Yunus Akgün: 6-7 olabilirdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"MAÇ 6 VEYA 7 GOLLE BİTEBİLİRDİ"

Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Ayrıca taraftarımız müthiş bir destek veriyor bize, onların desteği bizim için çok önemli. Çok mutluyuz." dedi.

Yunus Akgün, "Çok keyif alıyoruz oynadığımız oyundan, sahada müthiş bir Galatasaray var. Çok farklı bir maç da olabilirdi, belki 6-7... Kaleci inanılmaz toplar çıkardı. Tottenham, Avrupa Ligi'nin en büyük adaylarından birisi, biz bu performansı vererek bütün Avrupa'ya ne kadar emin adımlarla ilerleyeceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.