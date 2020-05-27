Yunanistan’ın İrini operasyonu için gönderdiği fırkateyn arızalandı

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Yunan basınındaki haberlerde, 12 Mayıs’ta Atina yakınlarındaki Salamina deniz üssünden hareket ederek operasyon için hazırlanmak üzere Girit Adası’ndaki Deniz Önleme Eğitim Merkezine (KENAP) giden fırkateynin makine dairesinde hasar tespit edilmesi üzerine yerine SPETSAİS fırkateyninin görevlendirildiği belirtildi.

Haberlerde, SPETSAİS’in, hazırlıklarını tamamlanmasının ardından mayıs sonunda operasyonda görev alacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB),Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Libya’ya olan silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta İrini adı verilen operasyon başlatma kararı almıştı.

Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.