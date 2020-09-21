İHA

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda bulunan Moria Kampı’nda geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, kamp küle dönmüştü. Sığınmacılar ise günlerce yollarda ve tarlalarda yatmak zorunda kalmıştı. Yunan hükümeti, sığınmacılar için eski kampın yakınlarında çadırlardan oluşan geçici bir kamp alanı inşa etti. Kara Tepe ismi verilen yeni kamp alanına şu ana kadar 7 bin mülteci yerleştirilirken, sığınmacılara yapılan Covid-19 testlerinden 243 tanesi pozitif çıktı.

Yetkililer, testi pozitif çıkanların ortalama yaşının 24 olduğunu ifade ederken, vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu ekledi. Kampta görevli personelin de test edildiğini belirten yetkililer, personelde koronavirüs tespit edilmediğini açıkladı.

Öte yandan Moria Kampı’nda 35 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından kampta yangın çıkmıştı. Çıkan yangın nedeni ile 4 Afganistan uyruklu sığınmacı gözaltına alındı.