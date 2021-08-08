İçerisinde başkent Atina’nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar yer yer yeniden alevlenirken; ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle yüzlerce ev ve iş yeri kül oldu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Eğriboz ve Mora’da kontrol altına alınamayan yangılar nedeniyle yüzlerce köy ve yerleşim birimi boşaltıldı, enerji nakil hatlarındaki hasar nedeniyle elektrik verilemeyen birçok bölgede iletişim sorunları yaşandı.