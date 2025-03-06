Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.G., yakalandı.
Giriş: 06.03.2025 - 18:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:41
Edirne merkezde askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin düzenledikleri kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan M.G. yakalandı. Gözaltına alınan M.G.’nin ‘Terör örgütü PKK’ya üye olmak’ suçundan arandığı ortaya çıktı. M.G., işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
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