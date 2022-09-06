Yunanistan'a kaçacaklardı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasadışı yollardan Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 PKK terör örgütü şüphelisi yakalandı.

İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasadışı yollardan Yunanistan´a kaçmak isteyen PKK terör örgütü şüphelileri A.C. (22) ve C.A.´yı (47) yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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