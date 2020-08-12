Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Cuma günü Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geleceği duyuruldu.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim olması bekleniyor.