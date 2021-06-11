Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 23 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, aynı bölgede bugün saat 04.10 sıralarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.