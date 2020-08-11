Yunanistan sularında özel teknede yaralı bulunan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, saat 03.40'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7,2 deniz mili açığındaki Rodos Adası Yunanistan suları içerisinde, 2 Türk ve 1 Suriye uyruklunun bulunduğu özel tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Olay mahalline 112 Acil Servis personeli ile 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timinin sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşı kolu kırık, 1 Türk vatandaşı da ağır yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne, yedekleme esnasında su alarak batmıştır. Olayla ilgili Marmaris nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."