Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldılar

Yunanistan'ın kapıları açacağı umudunu yitiren sığınmacılar ayrılmak istediklerini İl Göç İdaresi görevlilerine bildirdi.

Diğer sığınmacılara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıda kalmanın riski artıracağı anlatıldı. İkna olan sığınmacılar da ayrılmak istediklerini belirtti.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sığınmacılar otobüslerle misafirhanelere gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında misafirhanelerdeki karantinaları tamamlanacak sığınmacılar uygun bölgelere gönderilecek.