Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanması sürüyor

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cankıymaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki celse dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savunma yapması için sanığa söz verdi.
FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağlamakla suçlandığını hatırlatan Cankıymaz, buna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun hakkındaki iddiaları çürüttüğünü öne sürdü.
Kendisine atfedilen örgütsel aramaların Yargıtay'ın belirlediği içtihatlarla bağdaşmadığını savunan Cankıymaz, şöyle devam etti:
"Aramalardan biri gece yarısı, o saatteki arama örgütsel bir arama değildir, biri yanlışlıkla aramış olabilir. Aramalardan 5'i ise ben emekli olduktan sonra yapılmış. Diğer aramalar ise ben Ankara'dayken İzmir'den yapılmış. Örgüt Ankara'da yapılacak örgütsel toplantıya katılım için neden İzmir'den arasın ki? Ayrıca aramaların hepsi mesai saatleri içinde yapılmış. Erzincan'da olduğum sırada yapılan bir arama da 76 saniye sürüyor. Bu da örgütsel bir arama değildir, zira örgütsel aramaların en fazla 10 saniye sürdüğü bilinmektedir. Sonuç olarak suçsuz olduğum bu raporlar bir kez daha ortaya çıkmıştır."
Sanık ve avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın yakalanırken üzerinden bulunan sahte kimlik kartının dava dosyasına kazandırılması için adli emanet birimine yazı gönderilmesine karar verildi.
Söz konusu talebin gelecek duruşmaya kadar karşılanmaması halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını kararlaştıran mahkeme, Cankıymaz'ın tutukluluk halinin devam etmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
- Soruşturmanın geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz ve emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban ile "mahrem imam" Yaşar Özdemir hakkında 27 Ocak'ta gözaltı kararı çıkarttı.
Eş zamanlı operasyonda Atasoy, Çoban ve Özdemir gözaltına alındı, Özdemir'in tutuklanmasına karar verilirken diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari Cankıymaz hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat 2021'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
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