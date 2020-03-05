05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan sınırında ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afgan Menice babasıyla buluştu
- Menice Arapzade: - "Geceler babam olmadan benim için çok zor geçti. Her çocuk anne ve babasının yanında olmalı. Çünkü böyle mutlu olurlar"
Avrupa'ya geçmek için ailesiyle geldiği Edirne'de, Yunanistan sınırını geçtiği esnada ailesinden ayrılıp kaybolan ve başka bir sığınmacı grupla tekrar Türkiye'ye dönen 12 yaşındaki Afgan uyruklu Menice Arapzade, babası Seyit Arapzade'ye kavuştu.
Avrupa'ya gitmek üzere Edirne'ye gelen 5 kişilik Afgan uyruklu Arapzade ailesi, Yunanistan'a geçtiği esnada Yunan polisinin müdahalesinin ardından kızları 12 yaşındaki Menice'den ayrılmak zorunda kaldı.
Yunan güvenlik güçleri tarafından farklı araçlara bindirildikten sonra başka bir sığınmacı grupla Edirne'ye geri gönderilen Menice, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çabalarıyla, babası Seyit Arapzade'ye kavuştu.
Pazarkule Sınır Kapısı'na giden İl Müdürlüğü ekipleri, Menice'yi alarak babasıyla buluşturdu.
Ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Menice Arapzade, herkese çok teşekkür etti.
Türkiye'de kendisine çok yardım edildiğini ve yüzünün güldüğünü belirten Arapzade, "Geceler babam olmadan benim için çok zor geçti. Her çocuk anne ve babasının yanında olmalı. Çünkü böyle mutlu olurlar. Kimse anne ve babasını kaybetmesin. Her çocuğun anne ve babasının yanında mutlu olacağına eminim." dedi.
Baba Seyit Arapzade ise günlerdir kızını aradığını, Türkiye'nin kendilerine her türlü desteği ve yardımı verdiğini ifade ederek, "Devlete çok teşekkürler. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.
Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da kayıp olan Menice'yi babasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, tüm ekiplerin seferber olup Arapzade ailesinin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.
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