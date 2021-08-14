Yanan ormanlık alan miktarı: Yunanistan'dan sonra Türkiye ikinci sırada

Yunan basınında yer alan haberlerde, 3-11 Ağustos arasında çıkan yangınlarda 1 milyon 300 bin dönüm alanın kül olduğu belirtildi.
Haberlerde, yanan alanların yarısından fazlasının Eğriboz Adası’nda olduğu kaydedildi.
Ülke genelindeki yangınlarda tamamen yanan ya da hasar gören ev ve işyerlerinin sayısının 1000’in üzerinde olduğu, yüzlerce aracın kullanılamaz hale geldiği, dağlık bölgelerde mahsur kalan yüzlerce küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, vahşi yaşamın da olumsuz etkilendiği bilgisi paylaşıldı.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sisteminin (EFFIS) raporunda, Yunanistan’da bu yılki yangınlarda, 2008-2020 yıllarına oranla yüzde 450 daha fazla ormanlık alan yandığı bildirildi.
EFFIS’nin 15 Akdeniz ülkesinde gerçekleştirdiği araştırma sonuçların yer aldığı rapora göre, orman yangınları sıralamasında Yunanistan birinci sırada yer alırken ikinci sırada Türkiye, üçüncü sırada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bulunuyor.
YANAN ORMANLIK ALAN SIRALAMASINDA İKİNCİ SIRADA TÜRKİYE VAR
Öte yandan, başkent Atina yakınlarındaki Parnithas ile Eğriboz’un kuzeyinde ve Mora'daki İlias ilinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarının bugün de sürdüğü bildirildi.
İtfaiye Teşkilatınca yapılan açıklamada, ülkede bir günde 50 ayrı noktada yeni yangınların çıktığı, bunların çoğuna çevreye sıçramadan müdahale edildiği belirtildi.
Yangın söndürme çalışmalarına, yerel itfaiye güçlerinin yanı sıra Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına ait ekiplerin katıldığı kaydedildi.
Diğer taraftan yangın nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan yönetim, yangından etkilenen vatandaşlara ödenecek tazminat ve destek paketini açıkladı.
Bakanlar Kurulunca onaylanan destek paketine göre, ilk aşamada evi yanan ya da hasar görenlere 3 bin avrodan 20 bin avroya kadar tazminat ödenecek, bir bölümü hibe olmak üzere 120 bin avroya kadar uzun vadeli kredi verilecek.
Şirketlerin uğradıkları zararın yüzde 70’i devlet tarafından karşılanacak, çiftçilere de zarar oranına göre maddi yardım yapılacak. Yangında evleri zarar görenlere, tamir süresince 500 avroya kadar kira yardımı yapılacak, devlete olan borçları ertelenecek.
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