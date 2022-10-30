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Fragoyannis, To Vima gazetesine verdiği röportajda, pozitif gündemin 25 maddesinin çoğunun tamamlandığını ya da ilerleme kaydedildiğini belirterek, pozitif gündemin iki tarafın siyasetçileri ve iş insanları arasında bir iletişim kanalı oluşturmayı başardığını ifade etti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki pozitif gündemin, ekonomi diplomasisinin bir inisiyatifi olduğuna dikkat çeken Frangoyannis, "Mevcut koşullarda dahi başarılı olarak değerlendirildiğini söyleyebilirim." dedi.

Fragoyannis, bir sonraki görüşme turunun ertelenmesine rağmen, söz konusu inisiyatifin iptal edilmediğini vurgulayarak "Aksine, genel iklimde iyileşme olması halinde, bu kanalları tekrar aktif hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mayıs 2021'de Atina'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve heyetlerle yaptıkları görüşmelerde ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını, bölgesel konuları değerlendirdiklerini, istişare ettiklerini belirtmişti.

Çavuşoğlu, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilke olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret ve geniş yelpazede birçok iş birliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek." ifadelerini kullanmıştı.