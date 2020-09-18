Yunanistan Meriç sınırına dev haç dikti!

Doğu Akdeniz´de gerilimi tırmandıran Atina yönetimi, Yunanistan ile Türkiye arasında sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni Bosna´ya (nea vissa) dev haç dikildi. Haçın açılışı ise papazların duaları eşliğinde törenle yapıldı.

Haç, Türkiye´den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.

Batı Trakya bölgesindeki Yunan medyası olaya geniş yer verdi.