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Yunanistan, Libya'ya sözlü nota verdi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine tepki gösteren Libya'ya sözlü nota verdi

Giriş: 11.01.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan, Libya'ya sözlü nota verdi
Yunanistan'dan Libya'ya sözlü nota
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AA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, "SANCO SWIFT" isimli sismik araştırma gemisinin Girit'in güneyi ve batısında yürüttüğü araştırma faaliyetlerine Libya’nın verdiği tepkiye, sözlü notayla yanıt verdiği bildirildi.

Yunan basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Atina Büyükelçiliğine sözlü nota verdi.

Notada, "SANCO SWIFT" isimli sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü Girit'in güneyi ve batısının, Yunanistan'ın yetki alanında olduğu ileri sürüldü.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanınmadığının, Libya'nın Atina Büyükelçiliğine iletildiği kaydedildi.

LİBYA, GİRİT'İN GÜNEYİNDE SİSMİK ARAŞTIRMA GİRİŞİMİ NEDENİYLE YUNANİSTAN'I KINAMIŞTI

Libya Dışişleri Bakanlığı, 7 Aralık 2022'de, Atina yönetiminin, Akdeniz'de Libya ve Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşma yapmasını kınamıştı.

AA'nın haberine göre; Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın, ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek" deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya’ya dayatmak hedefiyle tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedilmişti.

TÜRKİYE VE LİBYA, YUNANİSTAN'A ORTAK YANIT VERMİŞTİ

Türkiye ve Libya, aralarında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarından duyduğu rahatsızlığı Birleşmiş Milletler'e (BM) ileten Yunanistan'a, geçen yıl aralık ayında ortak yanıt vermişti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Taher El-Sonni’nin BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta, Yunanistan'a, "iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması" çağrısı yapılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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