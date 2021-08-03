Yunanistan Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kadın sporcunun karantinaya alındığı ve takımın artistik yüzme yarışmalarında mücadele edemeyeceği belirtildi.

Öte yandan, Kovid-19 tespit edilen yüzücülerin, Tokyo'ya ulaştıkları günden bu yana tedbirler gereği Yunanistan kafilesindeki diğer sporcularla herhangi bir temasta bulunmadığı kaydedildi.