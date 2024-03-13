Yunanistan, Kızıldeniz'de Husilere ait iki İHA'ya ateş açtı
Yunanistan Savunma Bakanlığı, Kızıldeniz'de iki insansız hava aracına ateş açılarak 'geri püskürtüldüğünü' bildirdi
Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Kızıldeniz'de Husilere ait iki insansız hava aracına ateş edildiğini bildirdi.
Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş açtığını duyurdu
Yemen kıyısı açıklarında Husilere ait iki insansız hava aracının 'geri püskürtüldüğü' belirtildi.
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