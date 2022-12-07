Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Kostas Frangulisi'n polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.

Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamarada buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.