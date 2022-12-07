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Yunanistan karıştı: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki Aleksandros Grigoropulos'un 14. ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşlerin ardından, polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı.

Giriş: 07.12.2022 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan karıştı: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Atina'nın merkezinde bir araya gelen binlerce eylemci, polis şiddetini kınayan sloganlar atarak Parlamento binasına doğru yürüdü.

Eylemciler, Grigoropulos'u anarken dün 16 yaşındaki Kostas Frangulisi'n polis kurşunuyla başından ağır yaralanmasını da protesto etti.

POLİS GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Eylemcilerden ayrışan bir grup, Eksarhia semtine yöneldi. Buradaki grubun polise taş ve molotofkokteyli atması üzerine, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

Selanik'te düzenlenen eylemde de benzer olaylar yaşandı. Kamarada buluşan binlerce eylemci, Selanik sokaklarında polis şiddetini protesto ederken bir grup eylemci, polise molotofkokteyli attı, bazı çöp konteynerlerini ateşe verdi.

GRIGOROPULOS, 2008'DE POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Aleksandros Grigoropulos, 6 Aralık 2008'de polisin açtığı ateş sonucu 16 yaşında hayatını kaybetmişti.

Grigoropulos'un ölümü üzerine Atina'da düzenlenen gösteriler 2 hafta sürmüş, çok sayıda bina ve araç zarar görmüştü.

FRANGULIS DE DÜN POLİS KURŞUNUYLA AĞIR YARALANDI

Selanik'te dün sabah erken saatlerde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan 16 yaşındaki Kostas Frangulis, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
Yunanistan Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polisin genci, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Gencin, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan açıklamada, polisin iki el ateş açarak sürücüyü durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.

* Haberin tüm görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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