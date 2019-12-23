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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs liderlerinin, Doğu Akdeniz'de EastMed doğal gaz boru hattının inşa edilmesi için 2020'nin ilk günlerinde bir anlaşma imzalayacakları açıklandı.
Açıklama Yunanistan başbakanlık ofisi tarafından yapıldı.
Boru hattı anlaşmasının 2 Ocak'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da imzalanacağı, yapılacak törene Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi.
EastMed boru hattının İsrail'deki Levant havzasından başlayarak Girit üzerinden Yunanistan ve ardından İtalya'ya ulaşması planlanıyor.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ofisinden yapılan açıklamada, anlaşmanın İtalya'nın ileri bir tarihte imza koymasıyla birlikte sonuçlanacağı bildirildi. Ancak geçtiğimiz Mayıs ayında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, boru hattının Yunanistan ile İtalya'yı bağlayan son bölümüne karşı olduğunu açıklamıştı.
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail geçtiğimiz aylarda 1900 kilometrelik boru hattının oluşturulması için üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmaya varmış, anlaşma ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun katıldığı bir toplantıda karara bağlanmıştı.
EastMed boru hattının Avrupa Birliği'nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması bekleniyor. Avrupa Birliği, EastMed projesinin teknik maliyetine katkıda bulunuyor.
TÜRKİYE'NİN LİBYA'YLA ANLAŞMASINA YANIT MI?
Pazar günü Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gündemindeki konulardan biri de EastMed boru hattı için 2 Ocak'ta imzalanacağı açıklanan anlaşmaydı.
Anlaşmanın, Türkiye'nin BM tarafından tanınan Libya hükümetiyle yaptığı anlaşmaya bir yanıt olup olmadığının sorulması üzerine Dendias, "Yaptığımız şey hiçbir şeye reaksiyon değil. Bu vatandaşlarımızın hayat kalitesini yükseltmek, ekonomilerimizi geliştirmek ve çözümler önermek için ortaya koyduğumuz bir çaba" yanıtını verdi.
Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ise, Türkiye'nin son hamlelerine karşılık verilmesi gerektiğini belirterek, "Ortak hedeflerimiz ve yaklaşımlarımız var. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuku ihlal ederek istikrarsızlık yaratmak isteyenlere karşılık verilmesi için uygun yapının oluşturulacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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