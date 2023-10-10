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        Haberler Dünya Yunanistan, İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti - Dünya haberleri

        Yunanistan, İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti

        Yunanistan, İsrail'de bulunan 90 vatandaşını daha tahliye ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 19:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 19:31
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        İsrail'den 90 vatandaşını daha tahliye etti
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        Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de bulunan 90 Yunan vatandaşı daha bugün ülkelerine döndü. Böylece İsrail'de ziyaret amaçlı bulunan Yunan vatandaşlarının tahliyesi tamamlandı.

        Bakanlık, ayrıca İsrail'de ikamet eden Yunan vatandaşlarının tahliyesini ise yarın özel bir uçak seferi ile yapacağını duyurdu.

        İsrail'e özel seyahatte bulunan 81 Yunan vatandaşı da dün ülkeden tahliye edilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #yunanistan
        #israil
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