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        Haberler Dünya Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas | Dış Haberler

        Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas

        Yunanistan Parlamentosunda yapılan 4. tur oylamada, yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas olarak belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:45
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        Komşunun yeni cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas
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        Yunanistan Parlamentosunda, görev süresi martta dolacak Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun yerine gelecek ismin belirlenmesi amacıyla dördüncü kez oylama yapıldı.

        İktidar partisi Yeni Demokrasi'den Kostantinos Tasulas, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket'inden (PASOK) Tasos Yaniçis, Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) Luka Kaçeli ve Zafer Partisi'nden Kostas Kiryaku'nun aday olarak yarıştığı oylamaya, 300 sandalyeli mecliste 276 milletvekili katıldı.

        Oylamada, Tasulas 160 oyla birinci olurken, Yaniçis 34, Kaçeli 29, Kiryaku 14 oy aldı. Çekimser oy kullananların sayısı ise 39 oldu.

        Dördüncü tur için yeter oy sayısı olan 151'i aşan Tasulas, Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı olmaya hak kazandı.

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        Tasulas, Sakerapulu'nun görev süresinin bitmesiyle, 13 Mart'ta parlamentoda yemin ederek göreve başlayacak.

        Parlamentoda yapılan ilk üç tur seçimde, hiçbir aday yeter oy sayısına ulaşamadığı için seçim dördüncü tura kalmıştı.

        Cumhurbaşkanı adayı olmadan önce 3 kez parlamento başkanı seçilen Tasulas, bugüne dek en yüksek meclis desteği ile seçilen parlamento başkanı olmuştu.

        Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından parlamento başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

        Yunanistan'da cumhurbaşkanı parlamentoda yapılan oylamayla belirleniyor

        Yunanistan'da cumhurbaşkanı parlamento tarafından 5 yıllık görev süresi için seçiliyor.

        Ülkede bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabiliyor.

        Bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için, milletvekili sayısının en az üçte ikisi olan 200 oy sayısına ulaşması gerekiyor. Bu oy oranına ulaşılamadığında seçim 5 gün içinde tekrarlanıyor.

        Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci turda da 200 olan yeter sayısına ulaşılamaması halinde parlamento, üçüncü kez seçime gidiyor. Üçüncü tur seçimde aranan yeterli oy sayısı ise 180'e düşüyor. Üçüncü turda da yeter sayıya ulaşılamaması halinde, dördüncü turda 151 oyu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

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        #Konstantinos Tasulas
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