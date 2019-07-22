Yunanistan'ın yeni Başbakanı Mitsotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adımlar' çağrısı

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan'da 7 Temmuz seçimlerinin galibi muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi (YDP) lideri ve Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Yunan parlamentosunda hükümet programını açıkladı.
Ekonomi, sosyal, eğitim ve kalkınmaya yönelik atacağı adımları sıralayan Mitsotakis, Türk-Yunan ilşikilerine de kısaca değindi.
Mitsotakis, "Komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizin pusulası uluslararası hukuk kurallarına saygı ve iyi niyetli dostluk ilişkileri olacaktır" dedi.
Sözlerine "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerimizi ileriye taşıyacak cesur adımlar atmaya davet konusunda tereddüt etmeyeceğim" sözleriyle devam eden Mitsotakis "Bulunduğumuz coğrafya birlikte yaşamamızı buyurmaktadır. Gereksiz gerginlikler, hışımlı retorikler ve silahlanma yarışları için yaptığımız harcamaların kaynakları halklarımızın yararlanmasından yoksun kılmaktadır" diye konuşuştu.
Mitsotakis YDP hükümetinin programında "2019 yılı sonu itibariyle ve aşamalı olarak vergilerin hafifletilmesine; yabancı yatırımcıları cezbedecek kalkınma projelerine; eğitim sistemindeki çarpıklıkların düzeltilmesine; Atina ve Selanik'teki tarihi yapıların onarılmasına; ömürboyu hapis cezaları yemiş mahkum ve teröristlere tanınan izinlerin kaldırılması amacıyla ceza hukukunda düzenlemeler yapılmasına"ağırlık vereceğini söyledi.
Kent merkezindeki Koridallos cezaevinin ise yıkılacağını ve yerine spor tesisleri kurulacağını açıklayan Mitsotakis, F tipi yeni cezaevinin Atina dışına taşınacağını da açıkladı.
Mitsotakis ayrıca Cumhurbaşkanlığı için parlamento içinde yapılan seçimlerin "erken seçimleri tetiklemesini önleyecek düzenlemelerin yapılacağını" belirtti.
Kendilerini "iktidar karşıtları" olarak tanımlayan ve her hafta sonu polis kuvvetlerine saldıran "anarşistlerin" karargah olarak kullandıkları Atina'nın merkezindeki Eksarchia semtinin "temizlenmesi" için gereken operasyonların da yapılacağını söyleyen Mitsotakis, bu çerçevede "anarşistlerin yuvası haline gelen Yunan üniversitelerindeki özerklik yasasının da değişitirileceğini" sözlerine ekledi.
YDP hükümetininin programı, Pazartesi gece yarısı Yunan Parlamentosu'nun onayına sunulacak.
300 sandalyelik parlamentoda 158 milletvekili bulunduran YDP'nin hükümet programının kabul edilmesi bekleniyor.
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