10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yunanistan'ın yeni başbakanı Kiryakos Mitsotakis, kabinesini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'na Nikos Dendias getirildi. 1959 Korfu adası doğumlu Nikos Dendias, Atina Hukuk fakültesi mezunu.
Dendias, University College of London'da Deniz Hukuku eğitimi; London School of Ekonomics'te kriminoloji eğitimi gördü.
Bir önceki Yeni Demokrasi Partisi'nin (YDP) kurduğu koalisyon hükümetlerinde daha önceden Adalet Bakanlığı ve Vatandaşın Güvenliği Bakanlığı'nı üstlendi.
Ilımlı, demokrat ve çağdaş bir poltikacı olarak tanımlanıyor.
Savunma Bakanlığı'na Nikos Panagiotopoulos getirildi. 1965 Kavala doğumlu Panagiotopulos, Atina Hukuk fakültesinden mezun oldu. Sporculuğu ile tanınan bakanın yüzme şampiyonluğu var. Temmuz 2012'den Haziran 2013'e kadarÇalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı.
Enerji Bakanı Kostas Hacidakis oldu. 1965 Girit doğumlu Hacidakis, Atina Hukuk fakültesi mezunu. YDP milletvekili olarak 1994-2007 yılları arasında Avrupa Parlamenterliği yaptı.
Kalkınma Bakanı olduğu dönemde Olympic Air havayollarını özelleştirerek iflasın eşiğinden kurtardı.
Kabinenin ilginç bakanları arasında asayişten sorumlu bir kurum olan Vatandaşın Güvenliği Bakanlığı'na getirilen Mihalis Hrisohoides var.
Mihalis Hrisohoides, sosyal demokrat PASOK partisinin hükümeti sırasında Asayiş Bakanı olduğu dönemde, 2002 yılında, Yunanistan'ın en büyük gerilla örgütlerinden "17 Kasım"ın dağılmasını sağlamıştı; bunun sonucunda 17 Kasım üyeleri 11'er kez ömür boyu hapis cezası ile cezaevine girmişti.
Örgütün düzenlediği saldırılarda aralarında Türk, İngiliz, Amerikan ve Yunan vatandaşları da olmak üzere en az 23 kişi hayatını kaybetmişti.
Hrisohoides'in bu başarısı, YDP lideri ve Başbakan Mitsotakis tarafından aynı bakanlığa getirilmesini sağladı.
Ulaştırma Bakanı ise Achileas (Aşil) Karamanlis oldu. 1974 doğumlu Karamanlis, YDP'nin kurucusu ünlü siyasetçi ve devlet adamı Konstantin Karamanlis'i takip eden üçüncü kuşak siyasetçi. Amcası Kostas Karamanlis, 2004-2008 yılları arasında Başbakanlık yapmıştı.
Kabine Salı günü topluca yemin törenine katılacak. İlk bakanlar kurulu toplantısı ise Çarşamba günü Yunan parlamentosunda yapılacak.
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